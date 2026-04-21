21 апреля 2026 в 10:11

Российские бизнесмены придумали, как избежать «войны терминаторов» из-за ИИ

Братья Либерман: «война терминаторов» может помешать внедрению роботов

«Война терминаторов», связанная с развитием искусственного интеллекта, может помешать внедрению роботизированных помощников в ближайшие 30 лет, заявили в эфире Радио РБК братья Давид и Даниил Либерманы, стоящие за проектом децентрализованных вычислений Gonka AI. Они допустили, что миллиарды жителей Земли станут обладателями персональных роботов.

Предприниматели прогнозируют, что массовое внедрение автономных устройств в быт произойдет уже к середине текущего столетия. Свою уверенность они подкрепляют аналогией с эволюцией мобильной связи, когда человечеству хватило 20 лет, чтобы проделать путь от анонса первого iPhone до повсеместного проникновения скоростного интернета в карманные гаджеты.

Для предотвращения сценария, в котором роботы выступят против собственных творцов, требуется обеспечить предельно широкое распространение алгоритмов и не допустить их концентрации в едином центре силы. Бизнесмены сравнили потенциальную монополию на мощный интеллект с владением арсеналом оружия массового поражения.

Единственное, что может нас спасти от серьезных вот таких угроз, — это максимальное распределение контроля самого процесса производства искусственных интеллектов, — заявили братья.

Ранее СМИ писали, что ЦРУ занято созданием виртуальных копий руководителей иностранных держав для предсказания их вероятных шагов на международной арене. Эксперты ведомства для настройки и обучения этих разведывательных моделей используют детальную обработку сведений из открытых источников.

