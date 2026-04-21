Спикера региональной Думы обвинили в афере с кедровыми орехами

Lenta.ru: спикера Думы Приморья Цоя обвинили в криминальной схеме с орехами

Спикера Думы Приморья Виктора Цоя обвинили в криминальной схеме с экспортом орехов, сообщили Lenta.ru в прокуратуре региона. Его отправили под домашний арест.

Как отметили следователи, в 2024–2025 годах Цой получил от иностранца 7,5 млн рублей за якобы экспорт кедрового ореха. Они добавили, что продажа продукции была лишь прикрытием, спикер Думы потратил деньги по своему усмотрению. Прокуратура планирует обжаловать приговор суда, требуя заключения Цоя под стражу.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте троих обвиняемых по резонансному делу о создании крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний. Ущерб бюджету Российской Федерации от этой схемы оценивается в 1 трлн рублей.

До этого Тверской суд Москвы принял решение об аресте сына адвоката Павла Астахова Антона. Он проходит фигурантом по делу о крупном мошенничестве. Известно, что суд в Саратове в 2022 году приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

