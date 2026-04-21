Спикера региональной Думы обвинили в афере с кедровыми орехами Lenta.ru: спикера Думы Приморья Цоя обвинили в криминальной схеме с орехами

Спикера Думы Приморья Виктора Цоя обвинили в криминальной схеме с экспортом орехов, сообщили Lenta.ru в прокуратуре региона. Его отправили под домашний арест.

Как отметили следователи, в 2024–2025 годах Цой получил от иностранца 7,5 млн рублей за якобы экспорт кедрового ореха. Они добавили, что продажа продукции была лишь прикрытием, спикер Думы потратил деньги по своему усмотрению. Прокуратура планирует обжаловать приговор суда, требуя заключения Цоя под стражу.

