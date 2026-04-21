Российские дроны в течение нескольких часов вели разведку над американским зенитно-ракетным комплексом Patriot ВСУ, который, по заявлениям стран НАТО, считается одним из лучших в мире и предназначен в том числе для уничтожения беспилотников, рассказал РИА Новости врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Стрела. По словам офицера, этот факт свидетельствует о низкой квалификации украинских расчетов и сомнительном качестве самой техники.

Из последних наших успехов по ведению воздушной разведки хочется отметить обнаружение зенитно-ракетного комплекса Patriot, производства стран НАТО, который, по заявлениям этих самых стран НАТО, считается чуть ли не лучшим в мире. Он был обнаружен с беспилотного летательного аппарата, который он призван уничтожать, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что в украинских формированиях ощущается острая нехватка зенитных боеприпасов к американским установкам Patriot. Из-за этого командование будет вынуждено заменить их на имеющиеся в распоряжении европейские образцы вооружений, включая комплексы Starstreak, TRF-1 и IRIS-T.