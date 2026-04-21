Польша обратилась в Европарламент из-за скандального депутата

Польская прокуратура направила запрос в Европейский парламент, чтобы там дали разрешение на задержание скандального депутата Гжегожа Брауна, передает РИА Новости. Народный избранник не является на допросы по уголовному делу.

Прокуратура Вроцлава обратилась к председателю Европейского парламента Роберте Метсоле за разрешением на задержание депутата Европарламента Гжегожа Брауна, — отмечается в сообщении.

Ранее он был лишен депутатской неприкосновенности из-за возбужденных против него уголовных дел. Брауну инкриминируют покушение на свободу и физическую неприкосновенность при попытке осуществить гражданский арест врача-гинеколога, а также причинение материального ущерба общественной организации из-за разрушения выставки ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

