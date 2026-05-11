Политолог оценил возможные шаги Трампа по Украине перед выборами в конгресс Политолог Самонкин допустил, что США могут поменять переговорщиков по Украине

Американский президент Дональд Трамп может поменять переговорщиков по Украине перед промежуточными выборами в Конгресс США, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он не исключил, что лидер США попытается усилить переговорную группу, чтобы восстановить репутацию, подорванную конфликтом с Ираном.

[Спецпосланник президента США Стив] Уиткофф и [американский бизнесмен Джаред] Кушнер ― официальные переговорщики. Учитывая, что осенью промежуточные выборы в конгресс, мне кажется, что Трамп может поменять переговорщиков. Перед выборами Трамп будет отыгрывать потерянные репутационные очки из-за конфликта с Ираном. Возможно, даже произойдет смена основной команды переговоров по Украине. Пока трудно сказать, [кто может стать кандидатом], потому что у США достаточно большой выбор. Если брать главу Министерства обороны [США], того же самого [Пита] Хегсета, который больше занимается произраильским направлением и имеет антииранскую позицию, то вряд ли он станет переговорщиком, так как он ястреб войны, ― сказал Самонкин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что переговоры между Россией и Украиной будут стоять на месте, пока не решится вопрос вывода ВСУ из Донбасса. Он подчеркнул, что стороны могут провести десятки раундов, но Москва по-прежнему будет стоять на своем.