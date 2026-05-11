«Пропитанные злобой выдумки»: в России ответили на новые санкции Британии Посольство России: санкции Лондона против Москвы основаны на искажении фактов

Новые санкции Великобритании против российских молодежных организаций основаны на искажении фактов о спасенных из зоны боевых действий детях, заявили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Лондоне. Там отметили, что Лондон изначально сделал ложь одним из своих главных орудий на Украине.

Пропитанные злобой и фрустрацией выдумки о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тыс. детей неоднократно убедительно опровергались. Это такая же наглая дезинформация, как и постановка в Буче, — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в черный список 16 физических лиц и семь организаций из России. Под ограничения, в частности, подпали всероссийские детские центры «Алые паруса» в Евпатории и «Орленок» в Туапсе. В список также попало Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что властям Лондона пора вызывать санитаров. Так она прокомментировала введение Великобританией санкций против психиатрической больницы № 5 в крымской Строгановке и российских детских лагерей.