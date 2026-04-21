Россиянин выпал из окна кондоминиума на Пхукете и не выжил

Россиянин выпал из окна кондоминиума на Пхукете и не выжил

На Пхукете под окнами элитного кондоминиума нашли 22-летнего россиянина, сообщило местное издание Khao Sod. Трагедия произошла 20 апреля у жилого комплекса Phyll, расположенного недалеко от торгового центра Central Phuket. Этот район популярен среди туристов.

По уточненным данным, после падения россиянин был еще жив. К моменту прибытия полиции и медиков мужчина находился в критическом состоянии. Его срочно доставили в больницу, находящуюся в километре от места происшествия, но спасти пациента врачам не удалось.

Позже правоохранители установили личность погибшего. В тайских СМИ его имя указывается с отчеством, но без фамилии — Владислав Евгеньевич. Обстоятельства трагедии продолжают расследовать.

Ранее сообщалось, что россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали. Он потерял сознание и почти 20 часов дрейфовал в открытом океане. Туриста случайно заметил местный рыбак в районе пляжа Лебих. Подойдя ближе, мужчина обнаружил на доске истощенного россиянина и позвал на помощь товарищей. Вместе они вытащили его из воды.