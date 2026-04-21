21 апреля 2026 в 11:19

Россиянин выпал из окна кондоминиума на Пхукете и не выжил

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Пхукете под окнами элитного кондоминиума нашли 22-летнего россиянина, сообщило местное издание Khao Sod. Трагедия произошла 20 апреля у жилого комплекса Phyll, расположенного недалеко от торгового центра Central Phuket. Этот район популярен среди туристов.

По уточненным данным, после падения россиянин был еще жив. К моменту прибытия полиции и медиков мужчина находился в критическом состоянии. Его срочно доставили в больницу, находящуюся в километре от места происшествия, но спасти пациента врачам не удалось.

Позже правоохранители установили личность погибшего. В тайских СМИ его имя указывается с отчеством, но без фамилии — Владислав Евгеньевич. Обстоятельства трагедии продолжают расследовать.

Ранее сообщалось, что россиянин едва не погиб во время серфинга на Бали. Он потерял сознание и почти 20 часов дрейфовал в открытом океане. Туриста случайно заметил местный рыбак в районе пляжа Лебих. Подойдя ближе, мужчина обнаружил на доске истощенного россиянина и позвал на помощь товарищей. Вместе они вытащили его из воды.

В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Кардиолог объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

