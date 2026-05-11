Экс-премьер Таиланда вышел из тюрьмы

Thai PBS: экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, сообщил телеканал Thai PBS. Он занимал этот пост в 2001-2006 годах.

Политик покинул бангкокскую тюрьму «Клонг Прем». У здания его встречали родственники и близкие. Среди них была дочь Чинавата, также к тюрьме пришли десятки сторонников движения «краснорубашечников».

Политическое движение сформировалось в 2006 году после военного переворота, в результате которого правительство Чинавата было отстранено от власти. Решение об условно-досрочном освобождении бывшего премьера принял комитет Министерства юстиции Таиланда. В ходе рассмотрения дел более 500 заключенных комитет постановил освободить Чинавата от дальнейшего отбывания наказания.

Ранее стало известно, что два сербских специалиста — кардиолог и невролог — осмотрят бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 22 апреля, сообщил его сын Дарко Младич. По его словам, состояние здоровья отца стремительно ухудшается.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

