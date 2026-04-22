Депутат Рижской думы заявил о роли России в его спасении от тюрьмы

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что избежать тюремного заключения ему помогла позиция России, передает РИА Новости. По его словам, поддержка со стороны РФ усилила давление на латвийские власти.

От тюрьмы спасла позиция России, когда первые лица выступили в мою защиту, — сообщил Росликов.

Ранее сообщалось, что Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата. По его словам, для этого будет принят специальный закон.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что русофобия в Европе со временем сойдет на нет, европейцы прозреют, а российская культура вернется. Политик подчеркнула, что послевоенное развитие европейской экономики успешно шло именно благодаря России, которая никогда не нарушала обязательств по поставкам энергоресурсов на взаимовыгодных условиях.