Защищавшего русский язык рижского депутата Росликова могут лишить мандата

Депутата Рижской думы Алексея Росликова, выступавшего в защиту русского языка, хотят лишить мандата, сообщило РИА Новости. По его словам, для этого будет принят специальный закон

Сегодня уже пошли опросы от правительства [Латвии], разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон, закон имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда, — сказал он.

Депутат заявил, что его политические противники воспринимают его присутствие в законодательном органе как оскорбление, которое они не в состоянии принять. Он акцентировал, что имеет законные основания баллотироваться и работать в местном парламенте, однако это вызывает недовольство у действующей власти.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия продолжает принимать обращения соотечественников из Прибалтики с просьбами вернуться на родину. По ее словам, власти европейских стран грубо нарушают права человека.