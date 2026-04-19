Сын генерала Младича бьет тревогу из-за здоровья отца

Два сербских специалиста — кардиолог и невролог — осмотрят бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в среду, 22 апреля, сообщил его сын Дарко Младич в беседе с РИА Новости. По его словам, состояние здоровья отца стремительно ухудшается.

Сам Дарко Младич лично вылетает в Гаагу 19 апреля. Он добавил, что 83-летний отец очень слаб, ему трудно разговаривать, он не может самостоятельно вставать и садиться на кровати. Предположительно, он перенес легкий инсульт.

Я сам завтра еду в Гаагу, но смогу его увидеть только в понедельник днем, на выходных там нет визитов. Также в понедельник генерала Младича отдельно, как представитель властей Сербии, посетит министр юстиции. Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду, — сказал Младич-младший.

Семья генерала ждет ответа МОМУТ на запрос России и Сербии в СБ ООН. Его просят освободить из тюрьмы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Ратко Младич уже более полутора лет прикован к постели, его здоровье приближается к критической точке. К прежним болезням добавились осложнения из-за длительного лежания. После падения в августе 2024 года, повлекшего сотрясение мозга, Младич не встает самостоятельно, а его способность говорить серьезно ограничена.