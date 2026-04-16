У актера из рекламы МММ резко ухудшилось зрение

У актера из рекламы МММ Лени Голубкова, 73-летнего Владимира Пермякова, резко ухудшилось зрение, сообщил Telegram-канал SHOT. Канал отметил, что проблемы со здоровьем у него начались год назад. По информации канала, актеру назначили диету и ограничили физические нагрузки.

Пермяков подтвердил источнику, что проходит восстановление после операции и что его нынешняя жизнь далека от идеала. По его словам, в кинематографе его не приглашают, и он застрял в амплуа Голубкова. За последние годы он несколько раз участвовал в платных съемках шоу, что едва не лишило его «лужковской надбавки» к пенсии. Кроме того, мошенники обманули его на почти 200 тыс. рублей. Артист рассказал, что из-за серии неудач даже обращался к Глобе за прогнозом на успех, но пока безрезультатно.

