Суд ООН потребовал медэкспертизу для решения об освобождении Младича МОМУТ ООН обязал до 1 мая представить медзаключение по делу Младича

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) ООН обязал до 1 мая представить независимое медицинское заключение о состоянии бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, передает ТАСС. Решение принято после его прошения о досрочном освобождении по гуманитарным основаниям.

Независимые эксперты должны оценить текущее состояние осужденного, прогноз продолжительности жизни и качество оказываемой ему медпомощи в тюрьме, говорится в распоряжении председателя механизма судьи Грасиэлы Гатти Сантаны. Прежде Младич был экстренно госпитализирован и выписан, но суд счел необходимость в дополнительном обследовании.

Бывший командующий армией боснийских сербов в 2017 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в геноциде и преступления против человечности. С 2024 года он находится в тюремной больнице в Гааге, прикован к постели, а в апреле защита сообщила о перенесенном им инсульте и подала запрос о срочном освобождении для лечения в Сербии.

Ранее сын генерала Дарко Младич рассказал, что два доктора осмотрят генерала в тюрьме. По его словам, состояние здоровья отца стремительно ухудшается. Он добавил, что 83-летний Младич очень слаб, ему трудно разговаривать, он не может самостоятельно вставать и даже садиться.