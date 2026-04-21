21 апреля 2026 в 11:49

Два мирных жителя получили травмы при атаке ВСУ на российский регион

Гладков заявил о двух пострадавших в Белгородской области от атак ВСУ

В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ на автомобили пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчины получили минно-взрывные травмы. Одного из них оперируют.

При очередных ударах ВСУ пострадали два мирных жителя, — отметил глава региона.

Пострадавший в селе Пуляевка получил осколочные ранения спины и живота. У жителя Солдатского диагностировали перелом ноги и ожог лица.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ. ПВО перехватила и уничтожила более четырех десятков БПЛА в городе Таганроге и 11 районах региона. В районе поселка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети железной дороги.

До этого стало известно, что два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР. Как отметил глава региона Леонид Пасечник, жилой дом получил серьезные повреждения, в частности ущерб нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.

