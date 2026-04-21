Словакия обратилась к Польше с одной просьбой перед Днем Победы МИД Польши: Словакия попросила у Варшавы разрешение на пролет борта Фицо в РФ

Словакия обратилась к Польше с просьбой разрешить пролет борта премьер-министра Роберта Фицо через ее воздушное пространство для участия в параде Победы в Москве, сообщает The Polish Press Agency со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Мачея Вевюра. По его словам, заявка в настоящее время рассматривается.

Польша рассматривает запрос о выдаче разрешения на пролет самолета Роберта Фицо в Москву, — отметил Вевюр.

Ранее сообщалось, что Фицо может прилететь в Россию ко Дню Победы тремя способами. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем. В качестве второго маршрута предлагается полет над Австрией, Италией, Средиземным морем и Турцией. Третий путь проходит через Польшу, Германию, а дальше — через Балтийское море.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что намерен вместе с Фицо принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Политик уточнил, что в составе официальной словацкой делегации поедет как заместитель председателя Национального совета республики.