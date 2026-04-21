21 апреля 2026 в 11:48

Словакия обратилась к Польше с одной просьбой перед Днем Победы

МИД Польши: Словакия попросила у Варшавы разрешение на пролет борта Фицо в РФ

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Словакия обратилась к Польше с просьбой разрешить пролет борта премьер-министра Роберта Фицо через ее воздушное пространство для участия в параде Победы в Москве, сообщает The Polish Press Agency со ссылкой на пресс-секретаря польского МИД Мачея Вевюра. По его словам, заявка в настоящее время рассматривается.

Польша рассматривает запрос о выдаче разрешения на пролет самолета Роберта Фицо в Москву, — отметил Вевюр.

Ранее сообщалось, что Фицо может прилететь в Россию ко Дню Победы тремя способами. Один из маршрутов проходит через Венгрию и Румынию, а далее — над Черным морем. В качестве второго маршрута предлагается полет над Австрией, Италией, Средиземным морем и Турцией. Третий путь проходит через Польшу, Германию, а дальше — через Балтийское море.

До этого вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что намерен вместе с Фицо принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Политик уточнил, что в составе официальной словацкой делегации поедет как заместитель председателя Национального совета республики.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

