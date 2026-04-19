19 апреля 2026 в 10:44

Словацкие власти озвучили неожиданные планы по празднованию Дня Победы

Фицо и Гашпар отпразднуют День Победы в Москве

Тибор Гашпар Тибор Гашпар Фото: topky.sk
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что намерен вместе с премьер-министром Робертом Фицо принять участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Политик уточнил, что в составе официальной словацкой делегации поедет как заместитель председателя Национального совета республики.

В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы 9 мая. В официальной делегации планирую принять участие и я как заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики, — сказал он.

Ранее Фицо сообщил, что власти Литвы и Латвии проинформировали словацкую сторону о запрете на пересечение их воздушного пространства его бортом для перелета в Москву. Тем не менее, подчеркнул премьер, для самолета будет составлен альтернативный маршрут.

Кроме того, немецкие журналисты отметили, что заявление премьер-министра Словакии о попытках Евросоюза подорвать позиции России вызвало большой резонанс в европейских странах. Политик выступил с критикой в адрес самой идеи «поставить Москву на колени» методами давления, что пришлось не по вкусу брюссельским чиновникам.

