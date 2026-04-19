Западные СМИ отметили напряжение в ЕС после шутки Фицо о шнурках

Высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо о попытках Евросоюза ослабить Россию вызвало широкий резонанс в Европе, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Политик раскритиковал саму идею поставить Россию на колени давлением, что не понравилось Брюсселю.

Премьер-министр сформулировал свою позицию особенно резко, произнеся фразу, которая вызвала в Европе особенно широкий резонанс: «Русские очень хорошо говорят: если мы стоим на коленях, то только потому, что завязываем шнурки», — говорится в материале.

Издание отмечает, что заявления словацкого премьера иллюстрируют растущую напряженность внутри ЕС. Пока многие страны считают поддержку Украины вопросом безопасности, Братислава ставит во главу угла национальные интересы.

Ранее российский юморист Евгений Петросян в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание Фицо. По мнению артиста, слова словацкого политика практически дословно повторяют его собственную шутку, прозвучавшую в эфире почти десять лет назад. Юморист прикрепил к посту видеозапись того самого выступления. Он отметил, что всегда радуется, когда народ повторяет его шутки, ведь это значит, что они удались.