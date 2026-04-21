21 апреля 2026 в 11:24

Зеленский раскрыл, кого еще нужно принять в ЕС

Зеленский: ЕС не хватает Норвегии, Великобритании и Турции

Владимир Зеленский
Европейскому союзу не хватает Норвегии, Великобритании и Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телемарафона. При этом он напомнил о желании Киева самому как можно скорее присоединиться к ЕС.

Союз, который может быть гораздо сильнее, как я считаю, — это союз таких стран: Норвегия, Украина, Великобритания, Турция. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому союзу, — заявил Зеленский.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению в Евросоюз новых стран. По его словам, сейчас сообщество все больше превращается в военный альянс, который со временем может стать «сбродом оголтелых европейских паразитов». Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что новый ЕС может стать хуже, чем НАТО.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркивала, что Украина не может вступить в Евросоюз в 2027 году. Однако Владимир Зеленский обращался к политикам ЕС для определения конкретных сроков присоединения Киева к сообществу.

