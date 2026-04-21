Психиатр объяснил, почему у некоторых людей возникает тяга к теме смерти

У некоторых людей возникает тяга к теме смерти, поскольку это наталкивает их на философские рассуждения, предположил в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Евгений Фомин. Он отметил, что контент, связанный с кладбищами, может также привлекать пользователей неким мистическим подтекстом и погружением в нечто, граничащее с потусторонним миром.

[Тема смерти] может вызывать интерес у тех, кто уже перенес утрату в своей жизни: им это знакомо, они это пережили и при просмотре подобного контента могут ощущать некую причастность, — высказался Фомин.

Специалист добавил, что некоторые люди, приходя на кладбища, задумываются о смысле жизни и ее конечности. По его словам, они нередко подводят какие-то итоги и переосмысливают реальность.

Ранее психиатр Эдуард Холодов заявил, что, если тревожность приводит к проблемам со сном и концентрацией, головным болям, ощущению нехватки воздуха, нужно обратиться к специалисту. По его словам, учащенное сердцебиение, потливость и дрожь — тоже плохие признаки.