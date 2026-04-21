В деревне Лепсари загорелся мусорный полигон

В деревне Лепсари произошел пожар на мусорном полигоне, сообщает Neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. «квадратов».

Сообщается, что спасатели приступили к устранению огня. О пострадавших не сообщалось. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре в Нижегородской области — личности погибших в результате происшествия устанавливаются. Возгорание произошло в многоквартирном доме, эвакуированы 14 человек.

До этого сообщалось, что два пожарных поезда задействовали при тушении пожара на морском терминале в Туапсе после атаки украинских беспилотников. Всего борьбу с огнем вели 246 человек и 73 единицы техники.