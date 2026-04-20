20 апреля 2026 в 13:45

Пожарные задействовали два поезда, чтобы сдержать огонь в Туапсе

Два пожарных поезда привлекли в тушению возгорания на морском терминале в Туапсе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два пожарных поезда задействовали при тушении пожара на морском терминале в Туапсе после атаки украинских беспилотников, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что возгорание произошло в ночь на 20 апреля.

В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале. <...> В ликвидации задействовано два пожарных поезда, — говорится в сообщении.

Всего борьбу с огнем ведут 246 человек и 73 единицы техники. Данные приведены с учетом сил регионального управления МЧС.

Ранее в оперштабе сообщили, что не менее 17 зданий повреждено в Туапсе из-за ночной атаки ВСУ. Речь идет о семи многоквартирных и трех частных домах, четырех социальных объектах и трех административных зданиях. Отмечается, что поврежденная газовая труба длиной около 15 метров уже восстановлена.

До этого сообщалось, что во время атаки ВСУ на Туапсе погиб один человек, еще один пострадал. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

