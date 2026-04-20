Пожарные задействовали два поезда, чтобы сдержать огонь в Туапсе

Два пожарных поезда привлекли в тушению возгорания на морском терминале в Туапсе

Два пожарных поезда задействовали при тушении пожара на морском терминале в Туапсе после атаки украинских беспилотников, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. Там отметили, что возгорание произошло в ночь на 20 апреля.

В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале. <...> В ликвидации задействовано два пожарных поезда, — говорится в сообщении.

Всего борьбу с огнем ведут 246 человек и 73 единицы техники. Данные приведены с учетом сил регионального управления МЧС.

Ранее в оперштабе сообщили, что не менее 17 зданий повреждено в Туапсе из-за ночной атаки ВСУ. Речь идет о семи многоквартирных и трех частных домах, четырех социальных объектах и трех административных зданиях. Отмечается, что поврежденная газовая труба длиной около 15 метров уже восстановлена.

До этого сообщалось, что во время атаки ВСУ на Туапсе погиб один человек, еще один пострадал. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.