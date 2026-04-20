В Туапсе назвали число зданий, поврежденных из-за ночной атаки ВСУ

Не менее 17 зданий повреждено в Туапсе из-за ночной атаки ВСУ, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. Речь идет о семи многоквартирных и трех частных домах, четырех социальных объектах и трех административных зданиях. Отмечается, что поврежденная газовая труба длиной около 15 метров уже восстановлена.

В Туапсе в результате атаки БПЛА ночью 20 апреля повреждены остекления в 17 зданиях, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что занятия в школах Туапсе после ночной атаки беспилотников отменили. Четыре детских сада не работают совсем, остальные переведены на дежурный режим.

До этого сообщалось, что во время атаки ВСУ на Туапсе погиб один человек, еще один пострадал. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, последствия удара затронули портовую инфраструктуру и ряд городских объектов.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 20 апреля уничтожили 112 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны.