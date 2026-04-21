Суд аннулировал миллиардную сделку Tecnimont с российской «дочкой»

Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры «Еврохима» признал незаконным договор уступки прав требования между итальянской инжиниринговой компанией Tecnimont и ее российской «дочкой» ООО «МТ Руссия», сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Стороны оценили переданные права в €700 млн (61,8 млрд рублей).

Представитель истца ООО «Еврохим Северо-Запад-2» пояснил, что оспариваемый договор цессии был заключен 8 октября 2025 года. По его словам, эти права требования к Renaissance Heavy Industries и к самому истцу были единственным активом «МТ Руссия», на который можно было обратить взыскание.

Суд встал на сторону истца, признав сделку незаконной. Таким образом, передача прав требования на сумму €700 млн от российской компании в пользу итальянской не состоялась.

