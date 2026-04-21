21 апреля 2026 в 12:37

Суд аннулировал миллиардную сделку Tecnimont с российской «дочкой»

Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры «Еврохима» признал незаконным договор уступки прав требования между итальянской инжиниринговой компанией Tecnimont и ее российской «дочкой» ООО «МТ Руссия», сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Стороны оценили переданные права в €700 млн (61,8 млрд рублей).

Представитель истца ООО «Еврохим Северо-Запад-2» пояснил, что оспариваемый договор цессии был заключен 8 октября 2025 года. По его словам, эти права требования к Renaissance Heavy Industries и к самому истцу были единственным активом «МТ Руссия», на который можно было обратить взыскание.

Суд встал на сторону истца, признав сделку незаконной. Таким образом, передача прав требования на сумму €700 млн от российской компании в пользу итальянской не состоялась.

Ранее стало известно, что итальянская банковская группа Unicredit не планирует возвращать лицензию или сворачивать бизнес в России. Еще в 2022 году группа сообщала, что рассматривает варианты ухода из страны. После этого она несколько раз пыталась продать российскую часть бизнеса, но безрезультатно.

Москва
Италия
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы усомнились в умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

