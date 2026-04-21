21 апреля 2026 в 12:20

Паводковые воды повредили укрепления у Шуховской башни на Оке

Фото: МЧС России
Паводковые воды частично повредили бетонные укрепления береговой линии у Шуховской башни на Оке в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Специалисты приступили к обследованию конструкций.

Вследствие высокого уровня паводковых вод произошло частичное повреждение бетонных укреплений береговой линии у Шуховской башни, — говорится в сообщении.

Шуховская башня на Оке находится примерно в 12 километрах от города Дзержинска на левом берегу. Это единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи в виде несущей сетчатой оболочки высотой 128 метров — одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций Шухова.

Ранее сообщалось, что новые дома построят для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые остались без жилья после паводка. В населенном пункте уже ведут подбор земельных участков под новую застройку. Сильнее других от стихии пострадали дома на улицах Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская.

