Раскрыта новая схема обмана россиян при покупке иностранных eSIM

Россияне сталкиваются с мошенничеством при покупке иностранных eSIM и теряют десятки тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Злоумышленники предлагают тарифы, но после оплаты отправляют недействительные коды активации.

Схема направлена на пользователей, заинтересованных в быстром доступе к зарубежному интернету. Им обещают высокую скорость соединения, стабильную работу и возможность раздачи трафика через Wi-Fi.

Поиск продавцов чаще всего происходит в тематических чатах, где действуют фальшивые дистрибьюторы. Потенциальным клиентам предлагают перейти в личные сообщения и оплатить выбранный тариф. Зафиксированы случаи, когда пользователи теряли средства при попытке приобрести иностранные eSIM. В одном из эпизодов покупка французской eSIM привела к потере около 6 тыс. рублей.

Ранее главный редактор издания Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков в беседе с NEWS.ru заявил, что для обеспечения информационной безопасности за границей рекомендуется использовать мобильный интернет через eSIM. По его словам, также необходимо узнать у персонала гостиницы точное название сети Wi-Fi, чтобы избежать подключения к поддельной.