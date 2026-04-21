21 апреля 2026 в 12:32

Адвокат раскрыла, нужно ли отчитываться об алиментах перед экс-супругом

Адвокат Мазка: россияне вправе не отчитываться об алиментах перед экс-супругом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россияне вправе не отчитываться об алиментах перед вторым родителем, заявила «Газете.Ru» адвокат Евгения Мазка. Такое обязательство возможно лишь в отдельных случаях.

Ребенок вправе получать содержание от своих родителей. Причем выплачиваемые ему алименты являются его доходом. Следовательно, все предметы и вещи, приобретенные за счет этих выплат, являются его личным имуществом. По общему правилу получатель алиментов не обязан отчитываться перед вторым родителем о расходовании этих денег. Закон исходит из презумпции добросовестности того родителя, с которым живет ребенок, и дает ему свободу в определении структуры расходов на его нужды, — напомнила Мазка.

При этом существуют исключения, предупредил эксперт. Как пояснила юрист, отчет о расходовании алиментов может потребоваться, если выплаты получает опекун несовершеннолетнего и органы опеки запрашивают такую информацию или обязанность отчитываться прямо закреплена в судебном решении. Кроме того, это возможно в случае, если бывшие супруги сами предусмотрели этот порядок в соответствующем соглашении.

Ранее актер Денис Матросов заявил о необходимости обязать женщин отчитываться о расходовании алиментов, которые они получают от отцов своих детей. По его словам, мужчины жалуются, что выплаты не всегда доходят до несовершеннолетних.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

