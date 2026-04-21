Адвокат раскрыла, нужно ли отчитываться об алиментах перед экс-супругом

Россияне вправе не отчитываться об алиментах перед вторым родителем, заявила «Газете.Ru» адвокат Евгения Мазка. Такое обязательство возможно лишь в отдельных случаях.

Ребенок вправе получать содержание от своих родителей. Причем выплачиваемые ему алименты являются его доходом. Следовательно, все предметы и вещи, приобретенные за счет этих выплат, являются его личным имуществом. По общему правилу получатель алиментов не обязан отчитываться перед вторым родителем о расходовании этих денег. Закон исходит из презумпции добросовестности того родителя, с которым живет ребенок, и дает ему свободу в определении структуры расходов на его нужды, — напомнила Мазка.

При этом существуют исключения, предупредил эксперт. Как пояснила юрист, отчет о расходовании алиментов может потребоваться, если выплаты получает опекун несовершеннолетнего и органы опеки запрашивают такую информацию или обязанность отчитываться прямо закреплена в судебном решении. Кроме того, это возможно в случае, если бывшие супруги сами предусмотрели этот порядок в соответствующем соглашении.

Ранее актер Денис Матросов заявил о необходимости обязать женщин отчитываться о расходовании алиментов, которые они получают от отцов своих детей. По его словам, мужчины жалуются, что выплаты не всегда доходят до несовершеннолетних.