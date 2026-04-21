21 апреля 2026 в 12:33

Момент аварии в московском метро попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажиры, попавшие в ЧП на Сокольнической линии московского метро, публикуют в соцсетях видео с моментом аварии. Судя по кадрам, сначала вагоны трясло, после чего поезд сделал резкую остановку, а со стороны одного из окон посыпались искры.

Затем замкнуло проводку и начались перебои со светом. Многие люди начали вставать со своих мест, спеша переместиться в другой вагон. В беседе с MSK1.RU очевидцы рассказали, что из поврежденного состава пассажиры были вынуждены выбираться по тоннелю.

Не доехав до «Комсомольской», поезд остановили, в вагонах был дым, люди идут по рельсам, — отметила одна из свидетельниц произошедшего.

Ранее сообщалось, что ЧП в московском метро спровоцировало давку на станции «Парк культуры». Переход с Кольцевой на Сокольническую линию на время закрывали. Между станциями «Черкизовская» и «Комсомольская» запустили дополнительные автобусы.

До этого стало известно, что причиной сбоя на Сокольнической линии была техническая неисправность состава. Как уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, возникшие неполадки не представляли угрозы для безопасности пассажиров.

Москва
московский метрополитен
пассажирские поезда
происшествия
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
