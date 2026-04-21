ЧП в московском метро спровоцировало давку на станции «Парк культуры», сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». При этом переход с Кольцевой на Сокольническую линию временно закрыт.

Канал отметил, что пассажиры стали массово пересаживаться на другие ветки московского метро. Кроме того, между станциями «Черкизовская» и «Комсомольская» запущены дополнительные автобусы, но в них не получается сесть из-за большого числа людей.

Движение поездов после ЧП между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» остановили. Как сообщил столичный департамент транспорта, причиной сбоя стала техническая неисправность, состав отправили на сервисное обслуживание. Один человек пострадал. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

До этого мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительным данным, он рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.