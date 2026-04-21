21 апреля 2026 в 10:32

Родителям ребенка-инвалида отказали во въезде в больницу в Приморье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Родителям ребенка-инвалида отказали во въезде в больницу во Владивостоке. Прокуратура региона сообщила, что начата проверка.

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что родителям не позволили подъехать на автомобиле непосредственно к паллиативному отделению детской больницы № 2. В результате отцу пришлось нести своего ребенка-инвалида на руках до машины, которая была припаркована за шлагбаумом.

В ходе проверки будет дана оценка надлежащему оказанию медицинской помощи, соблюдению прав пациентов и их законных представителей, а также действиям должностных лиц, ответственных за пропускной режим, — сообщили в прокуратуре.

Ранее ребенок-инвалид умер, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года. Лабораторные исследования показали, что в составе смеси есть завышенные показатели, например, хром — более чем в 50 раз выше заявленного, фосфор — почти в 2,5 раза.

