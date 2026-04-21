«Только и делаем»: в США объяснили, как Европа стреляет сама себе в ногу

«Только и делаем»: в США объяснили, как Европа стреляет сама себе в ногу Профессор Сакс: Запад саморазрушается из-за попыток навредить РФ через Украину

Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России с помощью Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, некоторые европейские страны, заняв жесткую позицию по отношению к Москве, навредили сами себе.

Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны? — отметил эксперт.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что европейские страны уже давно встали на «рельсы войны» с Россией и даже не скрывают этого. По его словам, они хотят капитуляции Москвы.

До этого стало известно, что Еврокомиссия рассчитывает повысить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы до €131 млрд (11,4 трлн рублей). Как уточнил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, это в 10 раз больше, чем €13 млрд (1,1 трлн рублей) в предыдущем бюджетном периоде.