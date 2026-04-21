Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:00

«Только и делаем»: в США объяснили, как Европа стреляет сама себе в ногу

Профессор Сакс: Запад саморазрушается из-за попыток навредить РФ через Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Запад занимается саморазрушением, пытаясь навредить России с помощью Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, некоторые европейские страны, заняв жесткую позицию по отношению к Москве, навредили сами себе.

Почему же мы только и делаем, что ругаем Россию, <…> но при этом совершенно игнорируем агрессивное поведение, свержение правительств, поддержку геноцида с нашей стороны? — отметил эксперт.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что европейские страны уже давно встали на «рельсы войны» с Россией и даже не скрывают этого. По его словам, они хотят капитуляции Москвы.

До этого стало известно, что Еврокомиссия рассчитывает повысить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы до €131 млрд (11,4 трлн рублей). Как уточнил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, это в 10 раз больше, чем €13 млрд (1,1 трлн рублей) в предыдущем бюджетном периоде.

США
Россия
Европа
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.