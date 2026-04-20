Мирошник указал, чего хочет Европа в конфликте на Украине Мирошник: европейские страны уже давно встали на «рельсы войны» с Россией

Европейские страны уже давно встали на «рельсы войны» с Россией и даже не скрывают этого, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, они хотят капитуляции Москвы.

У Европы единственный подход — капитуляция России, репарации, раздел страны, полное банкротство, победа до последнего конца за счет других, за счет использования кого угодно, за счет использования украинцев, — заявил он.

По словам дипломата, нанесение России стратегического поражения является «основным посылом, на котором сегодня держится европейская идеология». Он констатировал, что «они все говорят о неминуемом ослаблении России и никакого другого варианта выхода из этой катастрофы они не видят».

Ранее Мирошник заявил, что Минобороны России зафиксировало 6558 нарушений режима перемирия. В ведомстве констатировали лишь небольшое снижение интенсивности обстрелов, однако огонь бойцы ВСУ открывали практически на всех направлениях фронта.

До этого Родион Мирошник сообщил, что переговоры по Украине будут продолжены, когда все три стороны выразят готовность к этому. По его словам, Россия не выходила из переговорного формата.