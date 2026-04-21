Россиянам озвучили правила соцвыплат из-за майских праздников

Россиянам не стоит беспокоиться о возможной отмене или задержке социальных выплат в мае — деньги перечислят досрочно, в конце апреля, рассказала в беседе с агентством «Прайм» эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Эта практика связана с майскими праздниками, на которые обычно выпадают даты зачислений, и является стандартной банковской и казначейской процедурой.

Никакого «исчезновения» выплат в мае не будет, происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей, — сказала она.

Ежегодная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей к 9 Мая уже предусмотрена и направляется получателям, заявила депутат Екатерина Стенякина. Она уточнила, что перечисление средств началось с 3 апреля. Выплаты осуществляются Социальным фондом России в беззаявительном формате.

До этого замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб сообщил, что в России рассматривается введение единой социальной карты для пенсионеров. Она будет действовать на всей территории страны.