Турист рассказал свою версию гибели трех человек в горах Бурятии Турист Гаврилов: погибшая в горах Бурятии группа могла сорваться со скалы

Турист Михаил Гаврилов, получивший записку о гибели трех человек в походе на Мунку-Сардык, заявил, что группа могла идти связками, а затем несколько альпинистов сорвались вниз. Как передает Telegram-канал «112», раненых оставили на пологом плато с тяжелыми переломами, при этом их одежда полностью промокла.

Он также сообщил о крайне тяжелых погодных условиях на вершине: в тот день в районе был очень сильный ветер. У подножия температура держалась на уровне –5°C, а на пике она могла падать ниже –20°C.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке, так называемой подушке у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. Он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, и это касается как лета, так и зимы.