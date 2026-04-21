21 апреля 2026 в 07:20

В Госдуме озвучили, кому положены выплаты к 9 Мая

Стенякина: участникам и инвалидам ВОВ положена выплата в 10 тыс. рублей к 9 Мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны положена ежегодная выплата в 10 тыс. рублей к 9 Мая, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее словам, деньги уже начали перечислять с 3 апреля.

Выплата производится Социальным фондом России в беззаявительном порядке. Это означает, что ветеранам и инвалидам ВОВ не нужно подавать дополнительные заявления или собирать справки — начисление происходит автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении СФР.

Соцфонд уже начал перечислять указанные суммы с 3 апреля — первого дня выплаты пенсий за текущий месяц, — указала парламентарий.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что получатели социальных выплат в России могут не дождаться привычных перечислений в мае, однако это не повод для паники. По ее словам, деньги просто переведут досрочно — в конце апреля. В 2026 году на даты, когда обычно приходят выплаты (3, 5 и 8 мая), выпадают нерабочие дни. Поскольку перенос на более поздний срок не предусмотрен, банки и Казначейство переведут средства ориентировочно 30 апреля.

Общество
Россия
выплаты
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.