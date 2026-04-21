Экс-следователь раскрыл, где можно найти следы исчезнувшего Героя России

Экс-следователь Козлов: следы Героя России Асылханова можно найти в его машине

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: t.me/gumvd42*
Следы пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в машине, в которую он сел в день исчезновения, заявил в беседе с РИА Новости бывший следователь СК РФ Василий Козлов. По его словам, это потожировые следы, а также отпечатки пальцев и ладоней рук.

В автомобиле будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. <...> Они долгое время сохраняются на месте происшествия, — отметил эксперт.

Биологические следы сохраняются несколько десятков лет, уточнил Козлов. По ним спустя длительное время после совершения преступлений проводятся генотипоскопические экспертизы и устанавливаются ДНК-профили потерпевших, резюмировал специалист.

Ранее Козлов предположил, что Асылханов мог скрыться намеренно. Бывший следователь напомнил, что мужчина в день исчезновения имел при себе все документы. По его мнению, военнослужащий жив и здоров, но по каким-то причинам не желает сообщать о своем местонахождении.

До этого спасатель и альпинист Денис Киселев выразил мнение, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Человек с таким синдромом способен действовать осмысленно, но под влиянием пережитых травм его поведение перестает подчиняться обычной логике.

В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

