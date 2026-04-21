Экс-следователь раскрыл, где можно найти следы исчезнувшего Героя России Экс-следователь Козлов: следы Героя России Асылханова можно найти в его машине

Следы пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в машине, в которую он сел в день исчезновения, заявил в беседе с РИА Новости бывший следователь СК РФ Василий Козлов. По его словам, это потожировые следы, а также отпечатки пальцев и ладоней рук.

В автомобиле будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. <...> Они долгое время сохраняются на месте происшествия, — отметил эксперт.

Биологические следы сохраняются несколько десятков лет, уточнил Козлов. По ним спустя длительное время после совершения преступлений проводятся генотипоскопические экспертизы и устанавливаются ДНК-профили потерпевших, резюмировал специалист.

Ранее Козлов предположил, что Асылханов мог скрыться намеренно. Бывший следователь напомнил, что мужчина в день исчезновения имел при себе все документы. По его мнению, военнослужащий жив и здоров, но по каким-то причинам не желает сообщать о своем местонахождении.

До этого спасатель и альпинист Денис Киселев выразил мнение, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство. Человек с таким синдромом способен действовать осмысленно, но под влиянием пережитых травм его поведение перестает подчиняться обычной логике.