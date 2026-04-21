Герасимов: ВС России взяли под контроль более 75% территории Новопавловки

Вооруженные силы России установили контроль над более чем 75% территории Новопавловки в Днепропетровской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как сообщает пресс-служба ведомства, часть подразделений российской группировки продолжает формировать полосу безопасности на территории региона.

Вместе с этим начальник Генштаба ВС РФ сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики. Наступательные действия российской армии продолжаются по всем направлениям. Так, в период с марта по апрель подразделения ВС РФ освободили 34 населенных пункта и заняли около 700 квадратных километров территории.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, было сбито 274 беспилотника самолетного типа, принадлежавших ВСУ. С начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет и 284 вертолета.