Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 08:25

Герасимов отчитался о серьезных успехах ВС РФ в Днепропетровской области

Герасимов: ВС России взяли под контроль более 75% территории Новопавловки

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: t.me/mod_russia*
Вооруженные силы России установили контроль над более чем 75% территории Новопавловки в Днепропетровской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как сообщает пресс-служба ведомства, часть подразделений российской группировки продолжает формировать полосу безопасности на территории региона.

Одновременно часть сил группировки продолжает создавать полосу безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой, где под наш контроль взято более 75% территории, — заявил Герасимов.

Вместе с этим начальник Генштаба ВС РФ сообщил о полном освобождении Луганской Народной Республики. Наступательные действия российской армии продолжаются по всем направлениям. Так, в период с марта по апрель подразделения ВС РФ освободили 34 населенных пункта и заняли около 700 квадратных километров территории.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, было сбито 274 беспилотника самолетного типа, принадлежавших ВСУ. С начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет и 284 вертолета.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
