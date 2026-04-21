Врач рассказал, какие стельки помогут вылечить плоскостопие

При плоскостопии рекомендуется использовать стельки с супинатором, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров. По его словам, конструкция данного ортопедического изделия позволяет снизить нагрузку на стопу.

Стельки-супинаторы могут применяться уже при первой степени плоскостопия. Они позволяют задействовать дополнительную мускулатуру, оказывают амортизирующую функцию и уменьшают нагрузку на стопу. Существуют стельки под переднюю часть стопы, задники. Наиболее эффективный вариант — супинатор под пятку и пронатор под передний отдел. В этом случае рекомендуются индивидуально подобранные ортопедические изделия, — посоветовал Абакаров.

Ранее врач-ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что без своевременного лечения сколиоз у детей может привести к смещению и сдавливанию внутренних органов. Это, по ее словам, способно спровоцировать перегрузку мышц и межпозвоночных дисков, а также повысить риск хронической боли в спине и остеохондроза.