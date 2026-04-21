«Переигрывает в одну калитку»: Казанский назвал Елагина великим артистом

Комментатор Первого канала Денис Казанский в интервью NEWS.ru заявил, что является большим фанатом спектаклей заслуженного артиста России Александра Масалова. Он отметил, что зачастую актер переигрывает своих коллег «в одну калитку».
С большим удовольствием хожу к нему на спектакли, невероятно нравится. Считаю, что Масалов, он же Елагин, — великий артист. Я видел практически все его спектакли и являюсь огромным фанатом того, как он обходится с образами. В некоторых спектаклях он просто переигрывает труппу в одну калитку. Вот он выходит… Такой думаешь: «Блин, ничего себе!» Играет просто на каком-то запредельном уровне. Несколько спектаклей — абсолютно выдающаяся работа, — сказал Казанский.
Масалов также известен как спортивный комментатор Александр Елагин. Вместе с Казанским он является ведущим программы об английском футболе.
Ранее Казанский назвал «богатый и могучий» русский язык главным отличием российской школы комментаторов от европейской. Он отметил, что у отечественных обозревателей гораздо больше эмоций, окраски, а также ярче палитра слов.