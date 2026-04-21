Герасимов раскрыл ложь ВСУ и способы Киева скрыть провалы на фронте Герасимов: в ВСУ скрывают провалы словами о якобы возврате 480 кв. км территории

Заявления о якобы возвращении 480 кв. км территории украинская сторона делает для сокрытия своих же неудач, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как передает пресс-служба Минобороны России, командование ВСУ развернуло целую информационную кампанию.

Также он проинформировал, что Луганская Народная Республика полностью освобождена, а российские войска продолжают наступательные действия по всем направлениям. Он сообщил, что в марте — апреле подразделения ВС РФ заняли 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Военные активно продвигаются в сторону Славянска и Краматорска.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял об ослаблении обороны ВСУ на Харьковском направлении в районе населенного пункта Колодезное. Он уточнил, что основные боевые действия в настоящее время разворачиваются у Волчанских Хуторов и Колодезного. По его словам, несмотря на наличие проблемных участков, украинские силы пока не утратили обороноспособность полностью.