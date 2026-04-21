Появились кадры давки на станции «Парк культуры» после ЧП

Пассажиров, попавших в ЧП на Сокольнической линии московского метро, эвакуируют, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах можно увидеть давку на станции «Парк культуры», перед эскалатором выстроилась огромная очередь. Передвижение людей контролируют сотрудники метрополитена.

Предварительно, всего из неисправного поезда на красной ветке эвакуировали около 200 человек. По словам очевидцев, сесть в бесплатные компенсационные автобусы, которые запустили от «Черкизовской» до «Комсомольской», практически невозможно из-за большого числа желающих.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой на Сокольнической линии мог быть связан со сходом тележки одного из вагонов. В тоннеле был поврежден высоковольтный провод, вслед за этим произошло короткое замыкание. Движение поездов между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» временно останавливали.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что причиной сбоя в городской подземке стала техническая неисправность одного из составов. Возникшие неполадки не представляли угрозы для безопасности пассажиров.