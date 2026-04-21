21 апреля 2026 в 12:08

Появились кадры давки на станции «Парк культуры» после ЧП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пассажиров, попавших в ЧП на Сокольнической линии московского метро, эвакуируют, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах можно увидеть давку на станции «Парк культуры», перед эскалатором выстроилась огромная очередь. Передвижение людей контролируют сотрудники метрополитена.

Предварительно, всего из неисправного поезда на красной ветке эвакуировали около 200 человек. По словам очевидцев, сесть в бесплатные компенсационные автобусы, которые запустили от «Черкизовской» до «Комсомольской», практически невозможно из-за большого числа желающих.

Ранее сообщалось, что масштабный сбой на Сокольнической линии мог быть связан со сходом тележки одного из вагонов. В тоннеле был поврежден высоковольтный провод, вслед за этим произошло короткое замыкание. Движение поездов между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» временно останавливали.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что причиной сбоя в городской подземке стала техническая неисправность одного из составов. Возникшие неполадки не представляли угрозы для безопасности пассажиров.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

