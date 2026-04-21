Появились детали ЧП на Сокольнической линии московского метро

Сбой на Сокольнической линии московского метро может быть связан со сходом тележки одного из вагонов, сообщил Telegram-канал «112». В тоннеле был поврежден высоковольтный провод. Вслед за этим произошло короткое замыкание.

ЧП случилось в 100 метрах от станции «Комсомольская». Дым распространился сразу на две станции. Из поезда эвакуировали около 180 человек. По словам очевидцев, в метро из-за произошедшего началась давка.

Движение поездов после ЧП между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» остановили. Как сообщил столичный департамент транспорта, причиной сбоя стала техническая неисправность, состав отправили на сервисное обслуживание. Один человек пострадал. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Ранее мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительной версии, мужчина рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.