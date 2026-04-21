Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 11:32

Появились детали ЧП на Сокольнической линии московского метро

Сбой в московском метро мог произойти из-за сошедшей тележки вагона

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сбой на Сокольнической линии московского метро может быть связан со сходом тележки одного из вагонов, сообщил Telegram-канал «112». В тоннеле был поврежден высоковольтный провод. Вслед за этим произошло короткое замыкание.

ЧП случилось в 100 метрах от станции «Комсомольская». Дым распространился сразу на две станции. Из поезда эвакуировали около 180 человек. По словам очевидцев, в метро из-за произошедшего началась давка.

Движение поездов после ЧП между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» остановили. Как сообщил столичный департамент транспорта, причиной сбоя стала техническая неисправность, состав отправили на сервисное обслуживание. Один человек пострадал. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Ранее мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительной версии, мужчина рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.

Москва
метро
поезда
происшествия
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.