В Уфе раскрыли схему дипломов «под ключ» от преподавателя

Преподавательницу уфимского филиала самарского транспортного техникума задержали по подозрению в получении взяток, передает Telegram-канал Mash Batash. По данным следствия, с 2020 по 2022 год она за 15–25 тыс. рублей лично писала студентам дипломные работы.

Ученикам оставалось лишь прийти на защиту и получить хорошую оценку. Против преподавательницы и недобросовестных студентов были возбуждены уголовные дела. Следствие устанавливает всех причастных к незаконной схеме.

