Российскому киберспортсмену грозит арест за публикацию одного числа Mash: киберспортсмена Крышковца могут арестовать за экстремистский никнейм

Российского киберспортсмена по Counter-Strike Данила Крышковца могут арестовать на 15 суток из-за его никнейма в играх, содержащего изображение трех шестерок, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Все дело в том, что такие действия рассматриваются в России как проявление сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Изображения трех шестерок, перевернутых крестов, пентаграммы и Бафомета входят в перечень символов, которые суды относят к сатанинской атрибутике. За их демонстрацию законодательством предусмотрена административная ответственность.

О том, что публикация в соцсетях трех шестерок может считаться пропагандой международного движения сатанизма, сообщалось ранее. За демонстрацию символики грозит штраф до 2 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

До этого в Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад. Согласно судебным материалам, мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации.