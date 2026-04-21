Легендарное место встречи Горбачева и Рейгана ушло с молотка В Швейцарии на аукционе продали виллу, где впервые встретились Горбачев и Рейган

Вилла Fleur d'Eau под Женевой, где в 1985 году прошла первая встреча первого председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и экс-президента США Рональда Рейгана, продана за 12 млн франков (1,2 млрд рублей), что почти вдвое ниже стартовой цены, передает РИА Новости. Изначально лот выставлялся на аукционе за 23 млн франков (2,2 млрд рублей).

Площадь проданной виллы составляет 993 квадратных метра. Окончательная цена составила 12 363 000 швейцарских франков. Торги проводил аукционный дом Concierge Auction.

