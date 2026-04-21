Легендарное место встречи Горбачева и Рейгана ушло с молотка

В Швейцарии на аукционе продали виллу, где впервые встретились Горбачев и Рейган

Михаил Горбачев и Рональд Рейган Михаил Горбачев и Рональд Рейган Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Вилла Fleur d'Eau под Женевой, где в 1985 году прошла первая встреча первого председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и экс-президента США Рональда Рейгана, продана за 12 млн франков (1,2 млрд рублей), что почти вдвое ниже стартовой цены, передает РИА Новости. Изначально лот выставлялся на аукционе за 23 млн франков (2,2 млрд рублей).

Площадь проданной виллы составляет 993 квадратных метра. Окончательная цена составила 12 363 000 швейцарских франков. Торги проводил аукционный дом Concierge Auction.

Ранее риелтор Юлия Юсова выразила мнение, что нынешнему владельцу особняка певца Валерия Меладзе в элитном подмосковном поселке придется делать существенную скидку для покупателей — до 50 млн рублей. Она пояснила, что объект требует дополнительных вложений, а в том же поселке есть особняки с более свежим ремонтом. По ее оценке, реальная цена недвижимости должна находиться в пределах 260–300 млн рублей.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что певице Алле Пугачевой следует рассмотреть возможность продажи своей элитной квартиры рядом с Кремлем для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, часть вырученных средств покрыла бы долги, а на остальное можно было бы приобрести более скромное жилье.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

