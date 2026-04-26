Дональд и Мелания Трамп на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме

Раскрыта интересная деталь стрельбы на ужине с Трампом CNN: стрельба в США произошла в том же отеле, где пытались убить Рейгана

Стрельба на ужине с американским лидером Дональдом Трампом произошла в том же отеле, где пытались убить бывшего президента США Рональда Рейгана, сообщил телеканал CNN. Экс-хозяин Белого дома получил серьезное ранение 30 марта 1981 года: пуля пробила ему легкое.

Трампа эвакуировали с приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме после стрельбы в воскресенье, 26 апреля. Во время мероприятия, проходившего в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, неизвестный открыл огонь. Вскоре нападавший был задержан.

Через некоторое время подозреваемый в стрельбе Коул Томас Аллан заявил, что намеревался совершить покушение на высокопоставленных представителей администрации Трампа. На мероприятии также присутствовали журналисты, аккредитованные при Белом доме.

Сам Трамп с иронией отреагировал на инцидент со стрельбой в Washington Hilton и свою экстренную эвакуацию с мероприятия. Он назвал случившееся замечательным вечером в Вашингтоне и похвалил профессионализм сотрудников Секретной службы.