13 апреля 2026

«Будет сложно продать за 345 млн»: раскрыта судьба особняка Меладзе

Риелтор Юсова заявила о проблемах с продажей особняка Меладзе в Подмосковье

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нынешнему владельцу особняка певцу Валерию Меладзе в элитном коттеджном поселке в Подмосковье придется делать существенную скидку для покупателей, выразила мнение в беседе с NEWS.ru риелтор Юлия Юсова. По ее мнению, размер скидки может составить до 50 млн рублей.

Если дом приобретался за сопоставимую сумму, а сейчас владелец знает, что ему предстоят дополнительные вложения, то продать его за 345 млн будет сложно. Зачем платить такую сумму за объект, в который нужно вкладывать дополнительные усилия? Также отмечу, что не каждый клиент потянет бюджет, превышающий 300 млн, — высказалась риелтор.

Она добавила, что в этом поселке есть особняки с более свежим ремонтом и дополнительными преимуществами, нежели бывший коттедж Меладзе. Чтобы сделка все-таки состоялась, стоимость недвижимости должна находиться в пределах от 260 до 300 млн.

Имя известного владельца, безусловно, создает дополнительный интерес к объекту и усиливает его узнаваемость, но в сегменте дорогой недвижимости редко становится решающим фактором. Покупатель такого уровня оценивает актив рационально: цену, состояние, локацию и ликвидность. Если объект соответствует ожиданиям рынка — его купят, если нет, громкое имя не компенсирует необходимость ремонта и завышенную стоимость, — пояснила риелтор.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе выставил на продажу элитный особняк в Московской области за 345 млн.рублей. Певец подарил недвижимость дочери, однако та отказалась там жить. Наследница артиста раскритиковала ремонт дома и его удаленное расположение от столицы.

Риелтор Олег Самойлов высказался о перспективах Аллы Пугачевой продать квартиру в Москве. Эксперт отметил, что дизайн, выполненный в классическом стиле, не станет помехой для заключения сделки.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
