Стало известно, какие дефекты квартир часто прячут под стильным ремонтом

С помощью дизайнерского ремонта в квартире нередко пытаются скрыть последствия потопа и сантехнические проблемы, рассказала в беседе с LIFE.ru риелтор Леся Твелина. По ее мнению, чем эффектнее выглядит жилье, тем внимательнее нужно проверять его перед покупкой.

Свежий ремонт способен решить реальные проблемы квартиры — заменить проводку, сантехнику или устранить последствия потопа. Но нередко он лишь маскирует старые дефекты. Пятно после протечки закрашивают, трещину прячут за мебелью, сырость перебивают ароматизаторами, а потолок после затопления даже не просушивают. На фотографиях такая квартира выглядит дорого, но уже в первые месяцы проживания может потребовать серьезных вложений, — предупредила Твелина.

Она добавила, что красивая отделка в ванной комнате может скрывать плохое состояние стояков, гидроизоляции и канализационных соединений. Особенные риски связаны с санузлами, где все коммуникации полностью зашиты. В случае аварии такой косметический ремонт придется буквально разбирать по частям.

Ранее президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Власова заявила, что при покупке квартиры семьи обращают внимание на наличие инфраструктуры. Она отметила, что для обеспечения необходимых учреждений рядом с домом важна поддержка государства.