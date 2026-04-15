Пугачевой предложили продать элитное жилье у Кремля и погасить долги за ЖКУ

Певице Алле Пугачевой следует рассмотреть возможность продажи своей элитной квартиры рядом с Кремлем для погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, на оставшуюся сумму артистка могла бы подобрать более скромное жилье.

По моему мнению, сама по себе ситуация [с долгами Пугачевой за ЖКУ] выглядит довольно странно. Если человек постоянно живет в другой стране и не пользуется дорогостоящей недвижимостью в центре столицы, возможно, имело бы смысл эту квартиру продать. Часть вырученных средств легко покрыла бы небольшие долги за услуги и капремонт, а на оставшуюся сумму можно было бы приобрести вполне достойное жилье меньшей площади, например поближе к МКАД. Это решило бы вопрос с платежами раз и навсегда. Но закон в этом случае не настолько суров, чтобы принудить собственника к такому шагу помимо его воли, — высказался Бондарь.

Ранее стало известно, что Пугачева задолжала 100 тыс. рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Сама артистка сейчас проживает на Кипре.