В Москве восстановили движение поездов на Сокольнической линии

Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановили, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Там отметили, что по путям уже прошел пробный поезд без пассажиров. Кроме того, открыты пересадки на станции.

Восстановительные работы завершены — специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры, по путям прошел пробный поезд без пассажиров, — уточнили в дептрансе.

Ранее пассажиры, попавшие в ЧП на Сокольнической линии московского метро, опубликовали в соцсетях видео с моментом аварии. Судя по кадрам, сначала вагоны трясло, после чего поезд сделал резкую остановку, а со стороны одного из окон посыпались искры.

До этого стало известно, что один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, причиной масштабного сбоя стала техническая неисправность состава.