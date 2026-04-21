21 апреля 2026 в 13:06

В Москве восстановили движение поездов на Сокольнической линии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановили, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Там отметили, что по путям уже прошел пробный поезд без пассажиров. Кроме того, открыты пересадки на станции.

Восстановительные работы завершены — специалисты провели полную проверку устройств и инфраструктуры, по путям прошел пробный поезд без пассажиров, — уточнили в дептрансе.

Ранее пассажиры, попавшие в ЧП на Сокольнической линии московского метро, опубликовали в соцсетях видео с моментом аварии. Судя по кадрам, сначала вагоны трясло, после чего поезд сделал резкую остановку, а со стороны одного из окон посыпались искры.

До этого стало известно, что один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, причиной масштабного сбоя стала техническая неисправность состава.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

