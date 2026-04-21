Певец Саруханов раскрыл секрет своего похудения

Певец заслуженный артист России Игорь Саруханов рассказал, что ему удалось сбросить 22 килограмма. В разговоре с KP.RU артист поделился, что использовал для этой цели систему дефицита калорий.

Это было просто тяжело. Было 112 килограммов, стало 90, это минус 22 килограмма. Это очень сложно, это просто вот рот на замок, есть вообще просто в 10 раз меньше. Конечно, это дефицит калорий, это очень тяжело. Я взвешивал еду, понимаете? <…> Я даже падал, меня шатало, — рассказал Саруханов.

Певец признался, что набрал обратно несколько сброшенных килограммов, однако подчеркнул, что продолжает следить за своей формой. По его словам, набор веса в прошлом был связан с неправильными пищевыми привычками.

Ранее певица Любовь Успенская призналась, что отказ от алкоголя помогает ей быстро сбрасывать лишний вес. Знаменитость отметила, что ей удается поддерживать стройную фигуру даже после праздничных застолий.